Se corri la maratona, il tuo sistema cardiovascolare ringiovanisce

Chi volesse ringiovanire il proprio apparato cardiovascolare, non deve fare altro che iscriversi ad una maratona e svolgerne la relativa preparazione. A rivelarlo è una ricerca effettuata dall’Institute of Cardiovascular Science dello University College London: chi corre la maratona, e si allena per farlo, riduce l’età cardiovascolare di 4 anni.

Pubblicata sulla rivista specializzata Journal of the American College of Cardiology, la ricerca ha dimostrato che l’allenamento e il percorso stesso della famosa corsa contribuirebbero ad un abbassamento della pressione sanguigna e dell’irrigidimento aortico.

Come dichiarato da Charlotte H. Manisty, autrice della ricerca, invitare i pazienti ad iscriversi ad una maratona (piuttosto che ad una corsa amatoriale) può essere una buona idea per aiutarli a mantenersi più attivi. Analizzando 138 maratoneti sani, lo studio ha sottolineato l’importanza dello stile di vita nel rallentare i rischi attribuiti all’invecchiamento. I soggetti studiati, persone con una media di 37 anni e con l’abitudine di correre due ore settimanali, che hanno preso parte alla maratona di Londra 2016 e 2017, sono stati esaminati prima dell’inizio dell’allenamento preparatorio e dopo la conclusione della corsa.

L’allenamento consigliato (chiamato "Beginner’s Training Plan”) consisteva in un programma per principianti, con tre corse settimanali e un progressivo aumento della difficoltà e della durata, per un totale di 17 settimane. Dallo studio è risultato che la preparazione ha ridotto la pressione sistolica (massima) e diastolica (minima) rispettivamente di 4 e 3 millimetri di mercurio. Dati alla mano, anche la rigidità aortica è risultata ridotta grazie all’allenamento. Così, ecco . che prepararsi per la maratona può rendere un po' più giovani.