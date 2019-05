OPC: cosa sono, quali sono i loro benefici e dove acquistarli a Monza

Gli OPC (o oligomeri proantocianidolici, proantocianidine, procianidine o ancora proantocianidine oligomeriche) sono una classe di polifenoli presenti in numerosi specie botaniche, e sono considerati una sorta di elisir di bellezza naturale. Scoperti da un ricercatore francese all'interno di una corteccia di pino marittimo, studi successivi hanno portato alla loro individuazione all'interno della vite comune. Ed è proprio dall'uva che oggi vengono estratti, grazie alle loro proprietà antiossidanti e protettive dei vasi sanguigni.

Presente nelle regioni mediterranee fin dall'antichità, la vite è nota da sempre per le sue significative proprietà medicinali. Proprietà che, in gran parte, si devono proprio agli OPC (presenti anche nell'ippocastano, nel mirtillo nero, nel mirtillo rosso americano e nelle bacche di cipresso): estratti dai semi dell'uva, già dieci minuti dopo la somministrazione sono in circolo nel sangue, dove raggiungono il picco massimo dopo 45 minuti. Perché assumerli? Perché proteggono i tessuti dalla degradazione di collagene ed elastina, e favoriscono la formazione di microfibrille di collagene. Inoltre, proteggono dai radicali liberi, hanno poteri antiossidanti, immunostimolanti e antimutageni, sono utili in caso di edema e di infiammazioni e proteggono il microcircolo. Ecco dunque che sono una vera manna dal cielo, per chi è affetto da varici, da insufficienza venosa cronica, da sindrome emorroidaria e da problemi della circolazione.

