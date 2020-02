Amuchina, la ricetta per farla in casa

L’arrivo del Coronavirus ha spinto le persone ad un acquisto forsennato di Amuchina e altri disinfettanti per le mani. Un comportamento, questo, che ha provocato l’esaurirsi veloce delle scorte e l’aumento esponenziale del prezzo dei pochi prodotti rimasti.

Com'era prevedibile, ecco che sul web si sono diffusi rimedi fai da te, "consigli" per prodursi in casa l'Amuchina e suggerimenti sbagliati (come quello di diluire la candeggina). Una disinformazione pericolosa, dal momento che - per garantire l'efficacia contro batteri e virus - è fondamentale affisarsi a prodotti certificati o seguire ben precise ricette. Come sottolineato dagli esperti, infatti, se anche gli ingredienti sono esatti ma i dosaggi vengono sbagliati, il prodotto creato avrà un'efficacia limitata o addirittura nulla.

Innanzitutto è bene sapere che lavarsi accuratamente le mani con acqua e sapone ha lo stesso effetto di un disinfettante, quindi questo potrebbe essere il primo rimedio fai da te. Tuttavia, non sempre si ha a disposizione un lavandino con dell’acqua corrente. La soluzione? Preparare in casa un igienizzante/disinfettante fai da te. A fornire la ricetta (questa volta davvero efficace) sono l'OMS e il Ministero della Salute che, per un litro di prodotto, suggeriscono di miscelare in un contenitore di plastica o di vetro:

833 ml di alcol etilico al 96% (o alcol isopropilico)

42 ml di acqua ossigenata al 3%

15 ml di glicerina (glicerolo) al 98%

Acqua distillata o bollita, successivamente raffreddata, nella quantità necessaria per arrivare ad un litro

Si versa dunque il liquido in una bottiglia, da lasciar riposare per 72 ore. Ed ecco pronto il proprio disinfettante.