Analisi della pelle: perché farla e quali farmacie la offrono a Monza

L'analisi della pelle è un esame veloce e indolore che, in pochi minuti, consente di ottenere importanti informazioni circa la nostra salute a partire, per l'appunto, dalla nostra pelle. Che non è solo fondamentale dal punto di vista estetico, ma è anzi un importante indicatore di come il nostro organismo sta.

Attraverso l'analisi della pelle, disponibile gratuitamente in molte fermacie, è possibile conoscere il suo livello di idratazione, di secrezione sebacea, di elasticità, di tonicità e di pigmentazione per individuare le eventuali problematiche e capire come agire per risolverle.

La pelle, infatti, per azione dell'ambiente esterno e di numerosi fattori endogeni (azione delle ghiandole sudoripare e sebacee, appiattimento della zona papillare, aumentata fragilità dei capillari, sviluppo eccessivo dello strato corneo, anomalie melanogenetiche), subisce delle modificazioni. E, da normale, può diventare secca, grassa, mista, o coparrosica e ipersensibile.

La pelle secca - in genere a causa di mancanza d'acqua, o di una scarsa produzione sebacea - è sottile, facile alle screpolature, e deve dunque essere idratata in modo adeguato con prodotti poco aggressivi, in genere contenenti amminoacidi, piroglutamato sodico, lattato sodico, urea e zuccheri. Al contrario, la pelle grassa ha un aspetto lucido e untuoso, con follicoli dilatati o col sebo stagnante nei follicoli e una forte presenza di comedoni; spesso causata da una secrezione sebacea eccessiva che richiede l'intervento di un esperto, viene trattata con prodotti atti a limitare le secrezioni esternamente, come gli astringenti e i sebo-equilibranti.

La pelle coparrosica e ipersensibile è caratterizzata dalla dilatazione dei capillari sottoepidermici che formano una fitta rete violacea, visibile soprattutto sulle guance. Un danno estetico, questo, che s'accompagna spesso ad una pelle sensibile e facile alle allergie, e che peggiora in occasione di sbalzi di temperatura, esposizione ai raggi ultravioletti e massaggi troppo violenti. Per alleviare la couperose, via libera ai prodotti lenitivi e protettivi dei capillari. La pelle più diffusa, tuttavia, è la pelle mista: caratterizzata da zone unte sulla fronte, intorno al naso e sul mento, è invece secca sulle guance e intorno agli occhi. E necessita di prodotti ad hoc.

Dove fare l'analisi della pelle in farmacia a Monza e provincia

Farmacia Basaglia Cristina - via Buonarroti 58, Monza

Farmacia San Fruttuoso - via Sorteni 5/c, Monza

Farmacia Re Cinzia - via Parini 66, Seregno

Farmacia Pirovano - via Solferino, Meda