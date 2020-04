Se soffri di ansia e stress, dovresti provare la respirazione Nadi Sodhana

Assolutamente fondamentale per vivere, la respirazione è un atto involontario del nostro corpo necessario per portare ossigeno ai polmoni. Tuttavia, praticata seguendo tecniche particolari, vedi lo yoga, ci regali diversi benefici.

I nadi nello yoga rappresentano i canali che trasportano l’energia, e il nostro corpo ne possiede ben 72.000. Tra questi ne esistono due che riguardano la respirazione, Ida e Pingala: il primo canale nasce dalla narice sinistra, il secondo dalla destra, ed entrambi si estendono attorno alla colonna vertebrale. La narice sinistra è collegata all’emisfero destro (riguardante le attività creative e della percezione visiva) che a sua volta viene nutrito dal canale energetico Ida. La narice destra è invece collegata a Pingala, canale che nutre l’emisfero sinistro, quello delle funzioni analitiche e del controllo. Usati in maniera alterna, i due danno vita alla respirazione Nadi Sodhana, tecnica in grado di migliorare il nostro benessre.

Quali sono i suoi benefici?

allontana vari disturbi del sonno

favorisce l’ingresso nello stadio meditativo

rilassa i nervi eliminando ansia e stress

rende la mente più lucida e intuitiv a, favorendo il vivere nel qui e ora proiettandosi meno nel futuro

dona più ossigeno al corpo favorendo l’espulsione di anidride carbonica ed eliminando così le tossine

favorisce la fornitura di energia ai Nadi del sistema energetico

Come praticare il Nadi Sodhana

Per iniziare bisogna sedersi tenendo la schiena dritta, cercando di rilassarsi e concentrandosi sulla respirazione. Una volta assunta questa posizione, piegate il dito indice e il dito medio sul palmo della mano. Usate il pollice per tappare la narice destra e l’anulare per tappare quella sinistra. Il gomito deve essere tenuto verso il basso, assicurandovi che sia staccato dal ventre. A questo punto siete pronti per iniziare la respirazione Nadi Sodhana. Iniziate tappando la narice destra respirando dalla sinistra, e alternate invertendo le narici. Il rilassamento è garantito.

La tradizione dice che è importante terminare con la respirazione attraverso la narice sinistra, quella con cui avete iniziato.

Praticate questa respirazione una volta al giorno iniziando con 2-3 minuti, fino ad arrivare con un pò di pratica, a svolgerla per 10-15 minuti.