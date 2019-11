Come si prepara la “Bomba”, efficace antibiotico naturale

Con l’autunno arrivano anche i malanni di stagione: raffreddore, mal di gola, febbre, dolori articolari. Niente paura, però: possiamo preparare comodamente a casa un antibiotico naturale chiamato “Bomba”, capace di contrastare questi fastidiosi disturbi.

Preparata con curcuma, zenzero, miele, limone e peperoncino, la Bomba arriva dalla tradizione ayurvedica, ma veniva utilizzata anche dalle nostre nonne come rimedio ai problemi causati dai primi freddi.

Come si prepara? È semplicissimo: basta mescolare un cucchiaio di zenzero macinato e uno di curcuma, e aggiungervi poi un cucchiaio e mezzo di miele con un pizzico di peperoncino. Una volta che tutti questi ingredienti raggiungono un’omogeneità, si versa il tutto in una ciotola insieme al succo di mezzo limone.

Questo antibiotico naturale, chiamato non a caso “la Bomba”, non solo cura i sintomi influenzali, come il mal di gola, la tosse, e il dolore alle ossa, ma migliora anche la digestione, depura l’organismo e influisce sul buonumore.

Per essere efficace, però, la Bomba deve essere assunta per almeno una settimana, la mattina a stomaco vuoto sciolta in una tazza d’acqua calda o anche fredda. Se assaggiandola pura vi doveste accorgere che vi piace, la potete anche spalmare sui crackers o aggiungere alla pasta. In ogni caso, si tratta di un rimedio molto efficace grazie alle proprietà dei suoi ingredienti che, analizzati singolarmente, hanno ciascuno effetti benefici.

La curcuma, utilizzata in tutto il mondo come pianta curativa, rigenera le cellule del cervello, previene il cancro, ha effetti benefici sul cuore e cura l’infiammazione delle articolazioni. Lo zenzero depura l’organismo eliminando le tossine, disinfetta le vie respiratorie, agevola il buon funzionamento dello stomaco e dell’intestino, facilita la digestione e previene vomito e nausea, svolgendo tra l’altro un’ottima azione antidolorifica.

Per quanto riguarda il più noto limone, la sua vitamina C rafforza il sistema immunitario e contrasta le infiammazioni grazie alle sue proprietà antibatteriche. Infine il miele, grazie alle sue proprietà antibiotiche, viene considerato un vero e proprio rimedio contro tosse, mal di gola, e febbre.

Vale la pena provare, no?

