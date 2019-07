Troppo caldo di notte? Tutti i consigli per riuscire a dormire bene

Ormai l’abbiamo constatato: questa estate ci sta "regalando" temperature africane, col termometro che troppo spesso arriva a sfiorare i 40° C. E, per chi non è dotato di climatizzatore, la vita si fa decisamente dura.

Niente paura, però: ci sono piccole accortezze utili a rendere più fresca la nostra notte (il momento in cui più si teme l'afa): iniziamo tenendo le finestre chiuse di giorno, così da non far entrare l’aria calda in casa, e consumando una cena leggera, in quanto la digestione surriscalda l’organismo.

Prima di coricarsi è consigliabile fare una doccia fredda, in maniera tale da abbassare la temperatura corporea, mentre i più estremi possono mettere il pigiama o la maglietta che indosseranno durante la notte nel freezer. Per quanto riguarda il letto, assicurarsi di avere lenzuola e federe in cotone (quelle in seta emanano più calore) o meglio ancora lenzuola rinfrescanti, prodotte con materiali traspiranti e tecnologie di raffreddamento.

Un'altra soluzione è quella di tenere in camera da letto un buon ventilatore, chiaramente posizionato nella maniera corretta. È bene infatti non indirizzarlo direttamente sul corpo rischiando di svegliarci bloccati e col raffreddore, ma verso altre zone della stanza, mettendolo in condizione di far girare l’aria.

Infine si consiglia, anche se sembrerà scontato, di bere molta acqua durante la giornata, possibilmente non troppo fredda, in quanto l’acqua congelata rallenta digestione e metabolismo, costringendo i vasi sanguigni e riducendo l’idratazione e la capacità del corpo di rinfrescarsi. Da ultimo, evitare inoltre di dormire al piano superiore (chiaramente per chi ha a disposizione due piani), optando magari per il divano al piano inferiore.

Così, ecco che il caldo farà un po' meno paura.