8 consigli per combattere l’influenza

Innanzitutto, per prevenire l’influenza si consiglia di evitare luoghi affollati e ambienti chiusi e riscaldati . Dove c’é la possibilità, sarebbe buona cosa cambiare di tanto in tanto l’aria.

Come dicevamo, l’influenza é provocata da virus che possono entrare in contatto con l’organismo sia tramite le vie aeree che attraverso oggetti contaminati. Un gesto utilissimo per evitare la contaminazione é quello di lavarsi spesso le mani, in quanto vengono portate spesso al viso e quindi su bocca e occhi.