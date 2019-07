Dalla disidratazione alla solitudine, i pericoli per gli anziani durante l'estate

Quando si è nel pieno dell'estate, il caldo può causare non pochi problemi. Soprattutto nelle persone anziane, più deboli e più sofferenti nei confronti delle alte temperature. Quali sono i pericoli maggiori a cui sono esposti? Sicuramente disidratazione e colpi di calore, ma anche la solitudine, un maggior rischio di subire fratture e - spesso - l'interruzione dei servizi assistenziali.

La Società Italiana di Geriatria Ospedale e Territorio ha ricordato come, nei mesi estivi, si assista proprio ad un maggior numero di ricoreveri di persone anziane a causa della disidratazione: la perdita di liquidi dal corpo attraverso il sudore può causare pericolose alterazioni metaboliche che si manifestano anche con gravi sintomi neurologici. E, questo, è dovuto ai due principali "nemici" dell'anziano durante l'estate: le temperature troppo elevate (Il caldo e l'afa possono essere pericolosi, anche mortali, per la salute degli anziani) e - durante le ferie - i possibili cambiamenti nell'assistenza fornita da familiari, assistenti domiciliari e badanti a causa delle ferie. Una persona anziana e magari malata, su cui non si vigila (o si vigila meno), è una persona in potenziale pericolo: può essere più soggetta a cadute e quindi a infortuni e fratture, può non assumere cibi corretti né una quantità di liquidi adeguata. È proprio durante l'estate, ad esempio, che si verifica il maggior numero di casi di rotture del femore negli over 75, con conseguenze anche gravi: a distanza di un anno, tali fratture nel 20-30% dei casi possono determinare nel morte, nel 40% una grave disabilità.

Ecco dunque che è fondamentale non lasciare solo l'anziano: per il suo benessere fisico, ma anche psicologico.

Centri ricreativi per anziani a Monza

Il Sorriso - via Enrico da Monza 35

RSA San Pietro - via Cesare Battisti 86

Apollodoro Centro Diurno Anziani - via Valcava 20