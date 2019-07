I rimedi naturali contro i piccoli inconvenienti delle vacanze

Sei in partenza per le vacanze, magari coi tuoi bambini, e stai già pensando a come affrontare i piccoli inconvenienti che durante un viaggio possono capitare? A correre in tuo aiuto è la Waidid, la World Association for Infectius Deseases and Immunological Disorders.

L'associazione ha stilato i rimedi naturali più efficaci da applicare in caso si soffrisse di disturbi piccoli e comuni, durante le proprie vacanze.

Le punture da insetto. Soprattutto se si va in campeggio, o si fanno attività a contatto con la natura, essere punti da un insetto non è così infrequente. Cosa fare, ad esempio, in caso di una puntura di vespa? Dopo aver eliminato il pungiglione, se non si presentano gravi sintomi che inducono a correre al pronto soccorso, è possibile applicare sulla puntura un cucchiaino di bicarbonoto di sodio miscelato con un po' d'acqua, da lasciare agire qualche minuto per poi sciacquare con acqua fredda; in alternativa, si può lasciare agire per 20 minuti un cubetto di ghiaccio o - ancora - del limone o dell'aceto, capaci di neutralizzare il veleno. Se si viene punti da una zecca, invece, è bene toglierla subito con una pinzetta, ruotandola, per poi fare attenzione ai sintomi che si potrebbero presentare.

I colpi di calore. Quando c'è troppo sole o il caldo si fa eccessivo, un colpo di calore non è un'eventualità così rara (soprattutto per i bambini e per gli anziani). Cosa fare se si presenta? È necessario portare la persona in un luogo fresco: sdraiata e con le gambe sollevate, questa andrà spogliata e ventilata (con un ventilatore, o con un phon sul getto freddo), strofindando le sue estremità con una soluzione salina alcolica ghiacciata. Bisognerà poi farle bere acqua a piccoli sorsi e, se fatica a riprendersi, portarla subito in ospedale.

La diarrea del viaggiatore. Specie se si viaggia all'estero, in Paesi in cui l'acqua è contaminata, è possibile che si presenti la temuta diarrea del viaggiatore. In genere, il problema si risolve da solo nel giro di pochi giorni. È comunque utile portarsi da casa dei probiotici, e bere molti liquidi magari inserendo nell'acqua un po' di limone. In alternativa, si possono consumare succhi di frutta e tè tiepidi, evitando di fare pasti completi ma preferendo crackers salati e brodo vegetale.

Le reazioni da contatto. Tra gli inconvenienti più frequenti che al mare possono accadere, vi sono le reazioni da contatto causate dalla puntura di una medusa. Come porvi rimedio? Disinfettando la "ferita" con acqua di mare e bicarbonato, e applicandovi poi un gel a base di cloruro d'alluminio (da portare sempre con sé!). Assolutamente sconsigliato grattare, sfregare, utilizzare pinzette e applicare ammoniaca, limone, aceto, alcol o ghiaccio.