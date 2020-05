Lissone e Desio: nel mese di giugno consegna gratuita a domicilio di farmaci e parafarmaci

LloydsFarmacia annuncia l’attivazione del servizio gratuito di consegna a domicilio di farmaci e parafarmaci, per tutta la cittadinanza. A giugno 2020, nelle città di Lissone e Desio (MB), sarà possibile prenotare farmaci e parafarmaci con l’App Lloyds o contattando la farmacia preferita e riceverli comodamente a casa, a titolo completamente gratuito. Sono 7 le farmacie che offrono il servizio, 4 LloydsFarmacia sul territorio di Lissone e 3 LloydsFarmacia–Farmacie Comunali sul territorio di Desio:



LISSONE Indirizzo Telefono

LloydsFarmacia Lissone N.1 (H24) Via Giosuè Carducci, 24 039-794820

LloydsFarmacia Lissone N.2 S. Domenico Savio, 33/A 039-482427

LloydsFarmacia Lissone N.3 Via Pacinotti, 28 039-460750

LloydsFarmacia Lissone N.4 Via L. Manara, 21 039-9418391

DESIO Indirizzo Telefono

Farmacia Comunale Desio 1 Via Garibaldi 275 0362 300625

Farmacia Comunale Desio 2 Corso Italia 53 0362 628379

Farmacia Comunale Desio 3 Via Sempione 2 0362 628379



Le modalità di accesso al servizio sono pensate per agevolarne e incentivarne il più possibile l’utilizzo. Il servizio, operato dal provider Pharmap, partner di LloydsFarmacia, offre ai cittadini la possibilità di ricevere, direttamente a casa, farmaci e parafarmaci. I vettori dedicati alla consegna a domicilio sono tenuti a rispettare il protocollo igienico sanitario di protezione, che prevede azioni e dispositivi dedicati.

Per l’attivazione del servizio è sufficiente scaricare l’App LloydsFarmacia, procedendo poi con la richiesta di consegna, o in alternativa contattare la LloydsFarmacia-Farmacia Comunale preferita.

L’iniziativa viene lanciata nel mese di giugno che vede il protrarsi di una fase delicata e complessa per l’intera cittadinanza, a causa della pandemia legata al Coronavirus, sia pure in fase di progressivo contenimento, e rinnova l’impegno ad offrire servizi mirati alla popolazione.

Oltre al servizio di consegna gratuita a domicilio, è attivo anche il servizio di ‘prenotazione&ritiro in Farmacia’ che dà la possibilità di prenotare tramite App LloydsFarmacia dedicata e di ritirare poi in farmacia. Sarà possibile utilizzare questo servizio di ‘prenotazione&ritiro’ in Farmacia, disponibile gratuitamente, nelle 7 LloydsFarmacia.