Se mediti un quarto d'ora al giorno, hai gli stessi benefici di una vacanza

Secondo uno studio condotto da Christopher May dell'Università di Groninga, e pubblicato sul The Journal of Positive Psychology, meditare quindici minuti ogni giorno avrebbe benefici incredibili. Gli stessi benefici di un giorno di vacanza, sostiene il ricercatore. E non è importante essere dei meditatori esperti: anche un principiante può beneficiare di tutti quei sentimenti positivi, come la gratitudine, che una vacanza regala. E che la meditazione sa replicare, a tutto beneficio del benessere psicofisico.

Già in passato, per la verità, numerosi studi avevano dimostrato l'efficacia della meditazione nella riduzione dei livelli di stress e nella stimolazione del buonumore, ma questa nuova ricerca - chiedendo a 40 giovani adulti di meditare un quarto d'ora al giorno ogni giorno, aiutati da un cd e per alcune settimane non consecutive - ha compiuto un passo in più: i ricercatori hanno analizzato con attenzione l'impatto che la meditazione ha sulle emozioni positive e negative, sul benessere psicofisico, sullo stato di calma, sulla capacità di ascoltare se stessi e il mondo attorno. Il risultato? «Abbiamo visto che appena 15 minuti di meditazione sono associati ad effetti simili a quelli suscitati da un giorno di vacanza» ha dichiarato May, spiegando come - meditare - renda più consapevoli, scateni emozioni positive e regali un senso di relax.

Come iniziare a meditare? Innanzitutto, assumendo una posizione comoda: gambe incrociate, schiena libera o appoggiata a qualcosa (purché rimanga dritta), occhi chiusi. Ci si può aiutare utilizzando un cuscino per la meditazione, o comunque un cuscino rigido su cui sedersi senza sprofondare. Dopodiché è sufficiente rilassarsi, concentrarsi sul respiro e sulle sensazioni del proprio corpo. Puntando un timer che avvisi quando i quindici minuti sono finiti, a confermarci d'aver portato a termine un compito straordinario per il nostro benessere.

Dove imparare l'arte della meditazione a Monza

Centro Yoga Sadhana - via Toscana 11

Amritan Yoga Studio - via Venezia Giulia 1

Studio Gayatri - via Monte Santo 33