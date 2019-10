Ottobre, mese della prevenzione del cancro al seno: le visite gratuite

Evelyn Lauder la creò nel 1992 negli Stati Uniti e, ancora oggi, la Campagna Nastro Rosa viene promossa in tutto il mondo con lo scopo di sensibilizzare le donne sull’importanza della prevenzione e della diagnosi precoce del tumore al seno.

La prevenzione è sicuramente il mezzo più efficace per tenere lontano il tumore al seno, e farla vuol dire in primis adottare uno stile di vita sano al fine di rinforzare il sistema immunitario. Alla prevenzione, però, va assolutamente affiancata la diagnosi precoce, che dà la possibilità di diagnosticare i tumori nel loro stadio iniziale, facilitandone le cure e la loro efficacia. Questo abbinamento, insieme alle giuste terapie, è in grado di abbassare notevolmente la mortalità: a confermarlo sono i dati, secondo cui vi è una percentuale di sopravvivenza dell’87% dopo 5 anni dalla diagnosi, e dell’80% a 10 anni dalla stessa, se il cancro viene diagnosticato tempestivamente.

Questa cultura viene promossa anche dalla Lega Italiana per la lotta contro i Tumori che, avendo come parole d’ordine "informazione, prevenzione e diagnosi precoce", vuole trasmettere il messaggio dell’importanza di effettuare periodicamente tutte le visite di controllo senologiche. Ormai diventato un’icona, e riconosciuto da tutti, il pink ribbon, ovvero sia il nastro rosa, è il simbolo della Campagna Nastro Rosa e segno della lotta contro il tumore al seno.

Ecco dunque che, come ogni anno, durante il mese di ottobre si offrono gratuitamente visite per tutte le donne presso gli Spazi Prevenzione e le Unità Mobili.

Dove trovarli a Monza e provincia? Scopriamolo insieme.

Spazi prevenzione

- Monza, via San Gottardo, 36

- Albiate Brianza, piazza Conciliazione, 42

Unità mobili (tour della prevenzione)

6/10 Lissone, piazza IV Novembre

7/10 Monza, piazza Arengario

8/10 Vimercate, via Energy Park-parcheggio bus