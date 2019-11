Per stare bene bisognerebbe lavorare 4 giorni a settimana

Lavorare meno farebbe stare meglio tutti: sono molte le voci autorevoli a sostenerlo. Basti pensare alla memorabile predizione di Winston Churchill, il quale sostenne che si sarebbe arrivati a lavorare 4 giorni a settimana grazie ai progressi tecnologici.

D’altronde, facendo un giro degli Stati europei, scopriamo che in Francia le ore lavorative settimanali sono 35, mentre in Germania i metalmeccanici possono scegliere un periodo che va dai 6 mesi ai 2 anni durante il quale lavorare 28 ore a settimana, per poi tornare alle 35 ordinarie. In Olanda, invece, la settimana lavorativa è di 4 giorni con circa 29 ore settimanali, mentre in Norvegia è di 33 ore. Anche in Danimarca i lavoratori svolgono la propria professione per 33 ore settimanali, ma al municipio di Copenaghen è in sviluppo un progetto che prevede di portarle a 30. Idem in Belgio, dove le ore lavorative settimanali attuali sono 35, ma è al vaglio una riduzione a circa 30 ore e mezza.

In Italia ci vorranno probabilmente ancora molti anni prima che questo accada, ma nel frattempo la News Economics Foundation, ente britannico per l’individuazione di buone pratiche di vita, sta diffondendo l’idea della settimana lavorativa ridotta attraverso la “Campagna per la settimana ridotta”. Viene sostenuto che ottenere orari ridotti senza diminuire la retribuzione permetterebbe di affrontare lo stress del troppo lavoro offrendo più tempo libero per rilassarsi, per stare insieme alle proprie famiglie e per dedicarsi alla cura di se stessi.

Secondo alcune statistiche del British Safety Council, nel biennio 2017-2018, il 57% di tutti i giorni di malattia è stato causato da stress e ansia legati al lavoro, situazione costosa sia per la salute del lavoratore che per l’economia del paese.

Oggi in Italia solo poche aziende hanno sperimentato la soluzione dei 4 giorni lavorativi con l’obiettivo di avere meno stress e una maggiore produttività. Si realizzerà mai, per tutti, il sogno di lavorare solamente fino al giovedì? Solo il tempo lo dirà.