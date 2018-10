Biciclettata Foliage 2018 al Parco di Monza

La “Biciclettata Foliage 2018” nel parco di Monza torna anche quest’anno domenica 4 Novembre alle ore 14.

Il blog Monza Reale organizza una biciclettata a numero chiuso (massimo 50 partecipanti) per ammirare e fotografare il meraviglioso foliage che in questo periodo incanta.

Ci farà da guida il Dott. Matteo Barattieri (guida naturalistica ed esperto di natura e fauna del nostro Parco) che ci accompagnerà in un interessante percorso per ammirare il fenomeno del foliage.

Rosso, giallo e tante sfumature di arancione in questo periodo trasformano il parco in una tavolozza di un pittore ed potremo scattare delle bellissime fotografie che verranno poi pubblicate sulla pagina dell’evento con l’hashtag #biciclettatafoliage2018. Gli organizzatori poi voteranno la fotografia più bella che riceverà un premio, ovvero 2 inviti a cena(ogni invito è per due ma paga solo uno) presso la Champagneria di Monza in via Vittorio Emanuele.