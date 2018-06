Un‘estate in musica a Monza quella che inizierà il 20 giugno: sono tanti gli eventi e i concerti che andranno ad allietare le calde serate.

Vuoi scoprire cosa accadrà?

Domani si terrà la Festa Europea della Musica, manifestazione nata in Francia nel 1982 e che dal 1995 ha assunto un carattere internazionale coinvolgendo più di 60 città europee. Per la prima volta anche Monza parteciperà, proponendo una serata di spettacolo il 20 giugno e un pomeriggio musicale il 21: il 20 giugno presso l’Arengario si svolgerà un concerto con Dario Baldan Brembo, Jo Squillo, Dik Dik, Danilo Vizzini, Piero Cassano, Giulia Aramà e il live set di Fernando Proce & Maurizio Solieri (per info: www.festadellamusica.beniculturali.it).

Il 21 giugno alle ore 16 invece si terrà un workshop con i più autorevoli esponenti dell’industria e delle istituzioni musicali italiane per imparare il “mestiere” della musica, sempre all’Arengario.