Il gelato per i cani arriva a Monza grazie a “Gran Gelato”, gelateria di Triante in via Vittorio Veneto 25.

Grazie alla brillante idea dei proprietari Vito Di Stefano e Davide Forgia, insieme ai gusti realizzati per gli amanti del gelato è possibile trovare anche biscotti a forma di osso ripieni di gelato e delle coppette. Il gusto che hanno ora disponibile è yogurt e fragola, ma presto ne arriveranno altri a base di frutta e verdura.

Si tratta di un gelato fresco, realizzato con prodotti di alta qualità e ingredienti selezionati, altamente digeribile preparato con latte delattosato e ipocalorico (solo 1,5% di grassi), e poi ricco di fibre vegetali, senza glutine e nutriente.