Morgan museum: la novità del musicista monzese

Il 44enne Marco Castoldi, leader del gruppo Bluvertigo e poliedrico musicista monzese, mette in vendita tutti gli oggetti legati al suo passato sul Morgan museum.

“Il Morgan che avete conosciuto fino ad oggi è morto” scrive sul suo sito. Marco Castoldi torna a far parlare di sé in città: il 16 dicembre ha annunciato la volontà di cambiare vita e di vendere tutti gli oggetti che gli sono appartenuti, dalle t-shirt (anche non lavate), agli strumenti musicali, ai vinili, al suo famoso skateboard.

Contentissimi i suoi fans che hanno subito iniziato a lanciare offerte sul sito per accapparrarsi qualche cimelio del loro beniamino, tanto discusso a Monza e non solo...