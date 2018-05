Tutti giù per Terra: l’orto solidale di Monza

Tutti giù per Terra è il progetto di orto solidale che è stato inaugurato domenica scorsa 20 maggio a Monza.

Si tratta di una straordinaria iniziativa di valorizzazione del territorio monzese, in particolare del quartiere Libertà (via Papini) con una rilevante opera di coesione ed inclusione sociale. E’ promosso dalla Fondazione Alessio Tavecchio, dal CSV Monza Lecco Sondrio e dal Desbri quali primi attori dell’idea, a cui poi si sono aggiunti la Fondazione Acra, la Scuola Agraria del parco di Monza, il Consorzio Comunità Brianza, Manitese, l’Arte di amarsi, Socialtime onlus, l’associazione Paraplegici Lombardia Onlus, Il Salto Asd, in collaborazione con il Gruppo Meregalli, Brianza Acque, Enerxenia, Acsm Agam, L’Erba voglio e Leroy Merlen.

Tutti giù per Terra promuove il rafforzamento delle pratiche di agricoltura sociale per l’inclusione di soggetti svantaggiati e per l’accrescimento della resilienza della comunità locale.