Festeggia San Valentino con A.Mo.Re. e Amerigo Milano: a Monza “love is in the air”.

Vi state preparando per la festa più romantica dell’anno, ovvero San Valentino?

Allora vi aspettiamo per un evento speciale sabato 9 Febbraio presso Amerigo Milano in via Carlo Alberto 35 a Monza.

Vuoi dichiarare amore eterno alla tua dolce metà sotto l’Arengario?

Vuoi chiedere di sposarti alla tua fidanzata sul Ponte dei Leoni?

Magari vuoi trovare un modo stravagante di chiedere scusa ad una persona alla quale vuoi bene?

Il 9 febbraio Amerigo Milano ti regala tutto questo!

Il nostro desiderio è quello di rendere il giorno di San Valentino ancora più speciale ed originale.

Puoi prenotare il tuo “reading di poesie” presso il bellissimo Concept Store di Monza oppure puoi scegliere ora e luogo dove verrà mandato un vero Cupido a leggere una poesia alla tua amata o al tuo amato.

L’idea è nata dalla voglia di spargere un po’ di amore per la città: non è un periodo facile per nessuno ma ci vogliamo provare, le idee e la fantasia non mancano!

Grazie agli esplosivi e gentilissimi titolari dello store, Matteo e Daniela Perego, anche Monza Reale avrà la possibilità di regalare ad uno di voi un reading speciale per la persona che amate, oppure per un amico o amica alla quale volete bene…perché l’amore ha mille sfumature per noi ed è sempre bello manifestarlo.

