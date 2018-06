Una tavolata lunga 100 metri nel centro di Monza: ecco la cena sotto le stelle

La cena sotto le stelle si terrà sabato 16 giugno alle ore 20.30, in via Vittorio Emanuele a Monza, dal ponte dei Leoni fino all’Arengario: sarà imbandita una lunga tavolata per assaporare piatti espressamente cucinati seguendo le linee guida dell’organizzazione mondiale della salute e degustare i pregiati vini delle cantine Meregalli. L’evento benefico servirà a sostenere l’orto e il vigneto solidali Tutti giù per terra della Fondazione Alessio Tavecchio onlus che rientra nel progetto di rete #coltivoanch’io del Bando Volontariato 2018.

Il progetto ha le seguenti finalità:

- Dal punto di vista agroalimentare: si vuole sperimentare un orto cittadino seguendo i principi della biodinamicità e della bioedilizia con la finalità di creare il primo vitigno di città e di educare le persone alla sana alimentazione

- Dal punto di vista sociale: si vuole creare un’area accessibile ed aperta che favorisca l’inclusione di persone socialmente fragili, come anziani e disabili, la socializzazione e la cittadinanza.

La cena sotto le stelle è arrivata ormai alla sua terza edizione e Monza Reale vuole invitarti a far parte della tavolata di 100 metri lineari che avrà la funzione di ospitare dal primo pomeggio la mostra alimentare, ovvero una selezione di prodotti provenienti dall’orto di via Papini.