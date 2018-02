Walter Lazzarin: lo scrittore per strada a Monza domenica 18 febbraio

Walter Lazzarin, lo scrittore per strada, ti aspetta domenica 18 febbraio sotto i portici dell’Arengario.

Il blog Monza Reale e Sara Ferlazzo sono lieti di presentare un evento originale che saprà incuriosirti, organizzato con il patrocinio del Comune di Monza e in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura.

“Walter Lazzarin, lo scrittore per strada” si presenta come una novità assoluta nel panorama degli eventi culturali monzesi; prenderà il via domenica 18 febbraio 2018 alla mattina dalle ore 10 alle ore 12 sotto i portici dell’ Arengario, per proseguire poi nel pomeriggio dalle ore 16 alle ore 19 del giorno stesso. Lo scrittore Walter Lazzarin scriverà gratuitamente per i passanti che lo richiedono dei tautogrammi, ovvero dei componimenti nei quali tutte le parole hanno la stessa lettera iniziale, una “composizione costruita con componenti che cominciano, categoricamente, con caratteri coincidenti”, definizione dello stesso Walter in tautogramma.