Brianza Classica in concerto a Sovico

Brianza Classica vi dà appuntamento alla chiesa vecchia di Sovico, domenica 17 giugno (ore 17:00), per il concerto “Clara Schumann e la musica tedesca”: una proposta di grandissimo prestigio che vede protagonista un noto solista russo di violino residente in Francia,Vadim Tchijik, in duo con il pianista Pierre-Laurent Boucharlat e il violoncellista Fabrice Loyal. Gli artisti saranno impegnati in un programma dedicato alla figura di Clara Schumann, con brani della celebre compositrice e di suoi illustri contemporanei, tra cui il marito Robert e Johannes Brahms.

Clara Schumann (1819-1896) fu pianista, compositrice tedesca, moglie del compositore Robert Schumann; una delle pianiste più importanti del periodo romantico. Iniziò a studiare assiduamente il pianoforte a 5 anni, per volontà del padre Friedrich Wieck che si accorse subito del talento della figlia. Molto apprezzata sin da giovanissima, Clara tenne concerti in numerose città e a 18 anni fu nominata virtuosa da camera dell’imperatore. A 21 anni sposa Robert Schumann. Dopo i primi felici anni di matrimonio, Robert manifestò un’instabilità mentale che lo portò in manicomio dove morì nel 1856. Dopo la morte del marito, Clara Schumann si dedicò principalmente all’interpretazione dei lavori di Robert e continuò ad esibirsi fino al 1891.

Ingresso gratuito con prenotazione consigliata su www.brianzaclassica.it