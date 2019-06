Calo della natalità e accesso a informazioni affidabili e specifiche sull'infertilità per ginecologi e medici di base: corso di formazione

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MonzaToday

La denatalità in Italia sta assumendo dimensioni e caratteristiche allarmanti: i nuovi nati sono la metà dei nati all'epoca del baby boom. La “trappola demografica” nata da questo fenomeno è di duplice natura e conduce da una parte ad un continuo calo di nati per anno e dall'altra ad una sempre crescente diminuzione di potenziali genitori tra 20 o 30 anni. L’infertilità di coppia interessa il 20% della popolazione in età fertile e tra le cause responsabili dell’aumento della problematica di infertilità - oltre ai fattori di rischio, alle patologie che hanno influsso sulla fertilità e alle condizioni ambientali - assume un ruolo sempre più rilevante il mutamento delle esigenze e delle abitudini sociali. Mentre una volta la famiglia veniva costituita presto e le gravidanze si conseguivano in età giovane, i cambiamenti sociali, le necessità di studio e carriera, la difficoltà maggiore a trovare un partner o un lavoro stabile portano sia le donne che le coppie a posporre la gravidanza. Quando si accorgono che sta diventando tardi, però, spesso è veramente troppo tardi per potere avere un figlio con i propri ovociti. La fertilità femminile, infatti, subisce un drastico declino a partire dai 35 anni. E nessuno spiega chiaramente che la medicina della riproduzione non è in grado di sopperire completamente al declino della fertilità. È importante informare le coppie su questi limiti e far sì che i medici di base e ginecologi – spesso il primo riferimento per le coppie con problemi di fertilità - sappiano affrontare le problematiche legate all'infertilità con percorsi aggiornati sia nella prevenzione che nella diagnostica e nella terapia. E’ necessario informarli dei continui progressi in ambito di Medicina della Riproduzione per potere accorciare i tempi nel percorso per il raggiungimento della gravidanza, soprattutto nelle coppie dove il fattore legato all'età rappresenta la principale causa del mancato concepimento. Attenzione ai limiti dell’età fertile, accesso alla fecondazione assistita con gameti propri o donati e adozioni: i percorsi possibili sono molti ma devono essere illustrati alla coppia nei tempi corretti. Da un recente studio scientifico emerge invece che il 56% dei ginecologi italiani che lavorano in strutture ospedaliere pubbliche e private ritengono non rara la possibilità di avere un figlio spontaneamente e senza aborto dopo i 44 anni e fino ai 50. Il 49% è convinto che la PMA possa sopperire completamente al declino naturale della fertilità femminile, mentre solo il 44% dei medici sa come calcolare la riserva ovarica di una donna, ovvero la quantità di ovociti disponibili nelle ovaie per iniziare una gravidanza. L’informazione ai pazienti sulla fertilità e sulla sua preservazione è ancora un argomento di massima rilevanza nella formazione e nell'aggiornamento di molti medici. Da qui nasce l’idea dell’incontro informativo organizzato dal Centro di Medicina della Riproduzione Biogenesi. Il corso, dedicato a ginecologi e medici di base, prevede il pagamento di una quota di iscrizione e il riconoscimento di 4 crediti formativi. I posti disponibili sono 50. È possibile verificare la disponibilità di posti scrivendo a: congressi@cgmkt.it L’incontro si terrà presso gli Istituti Clinici Zucchi di Monza. Tra i relatori il Dott. Rubens Fadini, Responsabile del Centro di Medicina della Riproduzione Biogenesi e il Dott. Mario Mignini Renzini, Direttore Medico del Centro di Medicina della Riproduzione Biogenesi e Responsabile dell'Unità Operativa di Ginecologia presso gli Istituti Clinici Zucchi di Monza.