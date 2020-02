Monza, oltre 80 bambini in giro per le strade del centro per festeggiare il carnevale 2020

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MonzaToday

Festeggiare con allegria il carnevale del nuovo anno attraverso sfilate, maschere e coriandoli. Questo l’obbiettivo dell’evento gratuito organizzato dal Junior College di Monza in collaborazione con Metodo d’Accordo, laboratorio di pratica psicomotoria, che coinvolgerà oltre 80 bambini e avrà luogo sabato 22 febbraio. Un vero e proprio gioco interattivo itinerante in maschera che permetterà ai più piccoli di sfilare in compagnia dalle 15 alle 16:30 in via San Pietro Martire, per poi arrivare alla sede della scuola, in via Longhi, 3. La giornata sarà arricchita da attività manuali che consentiranno ai bambini di costruire delle trombette “fai da te” munendosi di strisce di carta velina e di assistere a uno spettacolo teatrale interattivo, ricco di musiche e storie. Al termine dell’evento sarà offerta ai bambini una lauta merenda per chiudere al meglio i festeggiamenti della giornata.