L’accessorio must per le feste? La cuccia per i gatti a forma di albero di Natale

Chi ha un gatto lo sa: i piccoli felini amano l’albero di Natale almeno quanto i bambini, peccato però che gli alberi di Natale non siano proprio a prova di gatto. E se rinunciare alla tradizione di addobbare l’albero non é giusto, ecco un regalo a tema per rendere felici i nostri piccoli amici ed evitare così che si scaraventino contro l’abete e i suoi addobbi.

È risaputo che i gatti odino la monotonia e amino di conseguenza le cose nuove. Una soluzione per incuriosire e distrarre il nostro gatto potrebbe essere quella di cambiare la disposizione dei mobili o delle cose all’interno della stanza. Tuttavia, visto che il Natale é ormai vicino e tra i regali a cui pensare c’é anche quello per il piccoletto, perchè non orientare la nostra scelta verso una cuccia tutta per lui, a forma di... albero di Natale?

Anche se sembra strano, i gatti adorano il periodo natalizio proprio perchè possono lanciarsi contro l’albero facendo cadere tutte le palline e farsi attorcigliare dai cavi delle lucine.

Questo particolare regalo forse non risolverà completamente l’inconveniente dell’albero distrutto, in quanto i gatti saranno sempre attirati da oggetti luccicanti e luci a intermittenza, ma sicuramente potrà attirare l’attenzione del nostro piccolo felino che, godendosi la particolarità della sua nuova cuccia, lascerà in pace (forse) il nostro abete addobbato.

Acquistabile su Amazon al prezzo di 19,90 euro, questa cuccia sufficientemente morbida e confortevole (è infatti realizzata in morbido peluche) potrebbe da quest’anno convincere il nostro gatto a riposarsi un po' di più. E, se anche il risultato non è assicurato, rimarrà comunque un oggetto carinissimo da tenere dentro casa, completamente lavabile e perfetto anche per i cagnolini.