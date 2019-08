Casa piccola? Gli errori da non fare quando la si arreda

Anche se ogni appartamento ha le sue caratteristiche, e ogni inquilino ha i propri gusti, ci sono delle scelte nell’arredamento che sono assolutamente da evitare.

Ciò che funziona in teoria può infatti rivelarsi meno giusto nella pratica: questo vale anche quando si arreda casa, soprattutto quando parliamo di piccole metrature. Anche se può sembrare logico, l’abbinamento spazi piccoli - arredi piccoli è uno degli errori più frequenti, insieme a quello di copiare soluzioni viste altrove, senza considerare le differenze tra gli spazi. Insomma, sembra impossibile arredare casa senza commettere qualche sbaglio. Sebbene oggi sia molto semplice trovare immagini e spunti per arredare, pochi tra questi si adattano realmente alle nostre esigenze, perché ogni appartamento e ogni spazio ha i propri vincoli, come ogni persona ha il proprio gusto. Quindi è sempre meglio parlare di ispirazioni e non di soluzioni.

Ma quali sono le cose che proprio non si dovrebbero fare?

Di fondamentale importanza è lo spazio di contenimento, che va gestito al meglio. Troppi mobili e mobiletti nello stesso ambiente rischiano di sacrificare e soffocare il locale. Posizionarli in prossimità dell’ingresso o lungo i corridoi rimane certamente la soluzione migliore.

Un’altra cosa da evitare è rivestire le superfici con materiali e formati differenti. Questo può funzionare solo se gli spazi sono ampi, mentre su metrature ridotte rimane più conveniente usare per le superfici,un'unica soluzione. Questa operazione aiuterebbe infatti ad allungare lo sguardo da un ambiente all’altro.

Un altro preziosissimo consiglio è quello di dividere ambienti e situazioni usando arredamenti e non necessariamente pareti, oppure si possono confinare gli spazi aperti usando dei tappeti.

Anche se sottovalutata, l’illuminazione svolge un ruolo molto importante in un appartamento. Spesso si pensa che un'unica fonte di luce possa svolgere il necessario dovere, quando le lampade da terra o da tavolo (a supporto di quella principale) sono le vere creatrici di suggestivi chiaroscuri. Infine, un altro classico errore è quello di non comprendere degli specchi nell’arredamento. Rappresentano infatti, questi, il miglior modo per influire sulla percezione, ingannando lo sguardo e moltiplicando luci e spazi.

Dove comprare arredi a Monza

Mobilmoney Casa - viale Lombardia 238

Ronchi è Abitare - via Volta ang. via Appiani

Lube Creo Store - via Tiepolo 10

Cazzaniga Arredamenti - via Boito 96