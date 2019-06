Tutti i consigli per arredare un balcone stretto e lungo

Arredare al meglio un balcone richiede creatività ma soprattutto grande attenzione e costanza. Riuscire a ottenere risultati soddisfacenti in un balcone stretto e lungo è però ancora più difficile. I metri quadri sono pochi ma soprattutto la loro disposizione non aiuta di certo la fase d’arredo. È però possibile superare questa difficile prova, seguendo degli utili consigli e mettendo in pratica un po’ di fantasia.

Balcone stretto e lungo: come arredarlo

Il primo passo da fare è quello di valutare al meglio lo spazio a propria disposizione. Non occorre esagerare, scegliendo dunque dei mobili che non siano sovradimensionati. Occorre dedicarsi all’essenziale, dividendo il balcone in zone. Nella prima parte potrebbe esserci un piccolo tavolo, seguito da un mobile alto e stretto, utile per poggiare oggetti e piante, senza però impedire il passaggio.

Per quanto riguarda il tavolo, meglio optare per un modello a forma rettangolare, stretto e lungo, non quadrato. Qualora si preferisse un elemento d’arredo più ampio, dovrà essere posizionato in un angolo cieco, così da non intralciare il passaggio. Scaffalature e pannelli multifunzione sono degli alleati perfetti, così come le piante rampicanti. A queste si possono aggiungere inoltre delle piccole piantine, posizionate in vasetti attaccati al soffitto e poggiati in angoli strategici del balcone.

Arredare il balcone a Monza

Se si è alla ricerca di consigli da parte di professionisti o di esercizi commerciali nei quali poter trovare i giusti elementi da posizionare sul proprio balcone. Ecco alcuni indirizzi utili:

F.lli Cazzaniga Arredamenti – Via Arrigo Boito, 96

Mobilmoney Casa – Viale Lombardia, 238

Atmosfere Srl – Via Bartolomeo Zucchi, 41c