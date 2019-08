Il lettino di tuo figlio non serve più? Ecco come riciclarlo in modo creativo

Se il tuo bambino è ormai cresciuto, ed è giunto il tempo di sostituire il vecchio lettino con le sbarre con una soluzione più da "grande", c'è un'alternativa al regalarlo o - peggio ancora - al gettarlo via. Quale? Riciclarlo, ovviamente!

Con la sua forma pulita e col suo intreccio di linee verticali e orizzontali, il lettino dei bimbi si presta a numerose operazioni di restyling. Ad esempio, può diventare un'originale scrivania: basta eliminare una sponda del lato lungo, appoggiare e fissare un piano (in legno, in vetro, in plexiglass) sulla sommità e utilizzare poi la sponda rimossa per creare un piano intermedio su cui poggiare quaderni, libri e tutto il materiale che occorre al bimbo per disegnare e pasticciare.

Un'altra interessante trasformazione vede il lettino diventare un divano da esterni, perfetto per arredare il terrazzo o il balcone di casa. Anche in questo caso si andrà a rimuovere la sponda del lato del lungo, ma si terrà il materassino: rivestendolo in stoffa colorata e aggiungendo tanti cuscini di diverse forme e dimensioni, ecco che si andrà ad ottenere un originalissimo complemento d'arredo.

Se invece il lettino volessimo lasciarlo in cameretta, è possibile trasformarlo in una casetta per i giochi o in una libreria. Nel primo caso, basta capovolgerlo e togliere la sponda anteriore per poi andare... di fantasia! Basta arricchire la nuova casetta con stoffe colorate, cuscini, peluches, bandierine, lucine colorate. Per creare invece una libreria, è sufficiente utilizzare la sponda, appendendola in verticale alla parete e dotandola di tasche di stoffa in cui posizionare i libricini.

Così, ecco che la culla del proprio bimbo diventerà un oggetto da conservare (e da utilizzare) decisamente più a lungo.