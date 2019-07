Pulizie casalinghe: come va trattato il legno

Con porte, infissi e chiaramente i mobili, il legno è una presenza importante nei nostri appartamenti. In molti casi dona classe e raffinatezza, ma attenzione: bisogna prendersene cura costantemente. Come? Individuando innanzitutto la sua tipologia (verniciato, laccato e così via), e adottando i giusti accorgimenti per evitare che si rovini nel tempo.

Il legno laccato

Un panno in microfibra o meglio ancora una pezza antistatica sono la soluzione migliore per rimuovere la polvere dal legno laccato prima di passare alla pulizia vera e propria. Fatto questo, è consigliato passare un panno in microfibra umido per rimuovere l’ultima polvere e ammorbidire lo sporco incrostato. Tra i metodi più usati e più semplici usati per pulire le superfici laccate, il sapone di Marsiglia ha una buona capacità sgrassante, in quanto è capace di togliere quella patina opaca che si può formare nel tempo: sciogli quindi delle scaglie in un recipiente di acqua tiepida, e passlo sui mobili con un panno in microfibra.

Il legno verniciato

Per rimuovere la polvere dal legno verniciato, l’ideale è usare un panno morbido, preferibilmente di lana. Una volta eliminata questa, è preferibile eseguire una pulizia profonda con un panno imbevuto di un prodotto sgrassante, o in alternativa con olio e acquaragia. Come per il legno laccato, anche in questo caso il sapone di Marsiglia, preparato e applicato nel medesimo modo, risulta efficace (da evitare assolutamente è invece la soda). Per i più esigenti, passare infine un panno di camoscio renderà il legno verniciato più lucido.

Il legno cerato

Il passaggio di un panno morbido è sufficiente per rimuovere la polvere depositata in superficie. Un panno imbevuto di acquaragia o solvente rimuoverà tutte le macchie, dopodichè il legno cerato necessita appunto di cera. Applicala su di un panno pulito in microfibra, e passala sulla superficie del mobile con movimenti circolari. È importante che il prodotto sia dosato in starti sottili ed uniformi.

