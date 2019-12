L’infallibile trucco per mettere le lucine sull’albero di Natale

Esiste un modo infallibile per mettere le lucine sull’albero di Natale. A sostenerlo è l’interior designer newyorkese Francesco Bilotto che rivela come - grazie al suo sistema per applicare le lucine - tutto brillerà alla perfezione.

Anche se ognuno di noi possiede la propria tecnica per illuminare l’albero di Natale, la maggior parte delle persone usa avvolgere il cavo con le lampadine intorno ai rami. Secondo Francesco Bilotto, però, camminare intorno all’albero applicandovi il cavo non sarebbe il modo corretto. Il giusto metodo per far sì che non rimangano zone prive di illuminazione è invece quello di far calare le luci dall’alto in verticale.

La procedura consistere nel prendere l’estremità del cavo (quella opposta all’alimentazione) per fissarla sulla cima dell’albero. Una volta fatto questo, si fa scendere il cavo verso il basso in maniera verticale, fissandolo tra i rami. E, raggiunto il fondo, lo si fa risaalire verso l’alto. Bisognerà ripetere questa operazione fino a quando il filo sarà terminato.

La spiegazione di questa tecnica non rappresenta una novità per Bilotto, avendola già spiegata nel 2015 all’interno dello show televisivo Today, durante il quale la presentatrice ha eseguito l’addobbo dell’albero secondo l’idea del designer.

Così facendo, spiega Bilotto, le luci non rimanfono nascoste e fanno brillare ogni singolo ramo. Inoltre, la tecnica del cavo in verticale ne facilita la rimozione una volta che l’albero andrà smontato, rendendo più semplice e veloce questo lavoro alla persona che se ne dovrà occupare.

Il designer newyorkese infine spiega un altro trucco per fissare le decorazioni, che consistere nell’applicare gli ornamenti più brillanti all’interno dell’albero, in maniera tale da riflettere su di loro la luce prodotta dalle lampadine.

Vale la pena provare, no?