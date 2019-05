Parquet: tutti i vantaggi e a chi rivolgersi a Monza

Il parquet è un tipo di pavimentazione in legno che viene posato senza una sigillatura delle doghe. Si tratta di una delle scelte a disposizione per avere uno stile più adatto alle proprie esigenze. Parquet, laminato, gres, marmo e tante altre varietà sono solo alcune delle opzioni ma il parquet può essere scelto per tantissimi motivi. Esistono due tipologie: massiccio o multistrato. Il primo corrisponde a uno strato di legno continuo incollato su tutta la superficie. Per quanto robusto può essere soggetto ad alcuni inconvenienti come il cambio di foma a causa di umidità. Il multistrato può essere a due o a tre strati di legno orientato in modi diversi per garantire il massimo della stabilità. Il parquet è una pavimentazione composta da legno massiccio di spessore variabile (da 10 a 22 millimetri in media), o dall'assemblaggio di singoli elementi di legno con spessore minimo di 2,5 millimetri a un supporto che può essere in multistrato di betulla o altro.

La scelta del parquet

Da un punto di vista visivo permette di avere un effetto ottico totalmente diverso rispetto alle altre tipologie di pavimentazione. Il colore del parquet può essere più o meno scuro ma il legno dà sempre un tocco di calore, è luminoso ed è in grado di rendere la casa accogliente fin dal primo sguardo. Il parquet è ideale per chi ama camminare in casa a piedi nudi. A seconda della tipologia di legno possono apparire anche le varie sfumature che, dopo anni, potrebbero regalare un'atmosfera ancora più suggestiva. Un altro fattore che fa pendere la scelta per il parquet è la pulizia. Grazie ai prodotti specifici e al miglioramento nel trattamento iniziale del legno, il pavimento può essere sempre pulito. Infine il parquet aumenta notevolmente il valore dell’immobile.

Dove acquistare parquet a Monza

Se si ha voglia di installare del parquet in casa, a Monza e provincia ci sono diversi rivenditori a cui affidarsi, tra i quali:

Merati Parquet - Via Giotto, 12

Parquet Monza Brianza | Arte Legno Pavimenti - Viale Gian Battista Stucchi, 66/15

Effebi Parquet Srl - Via Val Camonica, 5

Posa Parquet Monza - Via Padre Reginaldo Giuliani, 10

CappAdue - Via Enrico Tazzoli, 19