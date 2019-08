Quali sono i piccoli elettrodomestici da cucina più usati e quando servono

Quanti piccoli elettrodomestici abbiamo in cucina? Li usiamo davvero tutti? Centrifuga, macchina per il gelato, macchina per il caffè, forni a microonde: quali vengono realmente sfruttati? Vediamone alcuni, nelle loro funzioni.

L'impastatrice

Si dice che l'impastatrice sia per molti, ma non per tutti. In effetti, può realmente servire solo a chi prepara tra le mura della propria cucina pane, pasta, crostate e pizza. Non basta utilizzarla di frequente: perché sia veramente sfruttata, bisogna che si impastino grandi quantità di farina. In caso contrario, può bastare un normalissimo robot da cucina.

Il robot da cucina

Ottimo per risparmiare spazio in cucina, questo elettrodomestico svolge diverse funzioni come: tritare, frullare, montare, impastare e molto altro. Avere un robot da cucina aiuta sicuramente su molti fronti, ma va scelto con attenzione in base alle proprie esigenze. Se non sia ama spaziare tra mille idee e mille ricette, può bastare un modello con poche funzioni.

Centrifughe ed estrattori

Fatti per gli amanti delle verdure, centrifughe ed impastatori sono ancora degli oggetti sconosciuti per molti, anche se servono ad ottenere gustosi e sanissimi succhi di verdura w di frutta. Sono due elettrodomestici diversi tra loro: il primo separa la polpa dal succo lavorando con la forza centrifuga, il secondo invece ottiene lo stesso risultato lavorando però molto lentamente e quindi evitando di scaldare i vegetali.

Il mixer

Sostituto del frullatore, il mixer viene considerato la sua versione moderna. Questo apparecchio offre molte funzioni, rendendosi utile in diverse occasioni: trita, frulla e monta. Se non si ha un robot da cucina (molto più caro), il mixer diventa indispensabile, poiché lo si può usare anche per ricette poco elaborate: basta che ci sia bisogno di sminuzzare finemente, spremere o frullare. Anche in questo caso, l’acquisto va fatto in base alle proprie esigenze.

