Come scegliere il ventilatore giusto per la propria casa

Per rinfrescare il nostro appartamento non bisogna necessariamente installare un climatizzatore. Economici, ecologici e disponibili in numerosi modelli, i ventilatori sono un’ottima soluzione per combattere il caldo torrido. Tuttavia, poiché ogni appartamento ha caratteristiche diverse, è necessario scegliere il modello di ventilatore più adatto tra quelli sul mercato.

Ventilatore a soffitto per grandi metrature

Con un flusso d’aria indiretto e uniforme, i ventilatori a soffitto sono l’ideale per stanze di grandi dimensioni. La forma e la lunghezza delle pale incidono sulla resa, sapendo che le pale concave raccolgono meglio l’aria mentre quelle piatte e lunghe la diffondono maggiormente. Si consiglia di optare per un modello con almeno quattro pale lunghe 90-100 cm, calcolando bene la distanza dal pavimento. Questa, infatti, determina la quantità d’aria prodotta (più le pale sono distanti dal pavimento più aria producono), e se ne sconsiglia l’installazione su soffitti più bassi di 230 cm rispetto pavimento. I modelli di fascia medio-alta sono dotati di telecomando e luci led di diversi colori, comodamente gestibili a distanza e capaci di creare, grazie all’illuminazione, un’atmosfera particolare.

Ventilatore a piantana per spazi ridotti

Adatti a ventilare una zona definita, i ventilatori a piantana risultano essere una scelta molto pratica, essendo appunto poco ingombranti, leggeri e facilmente orientabili. Questi modelli sono pensati per non ricorrere a lavori murari o elettrici, e le dimensioni incidono sulla quantità d’aria diffusa: ovviamente, più elevate saranno le dimensioni maggiore sarà l'ampiezza della zona rinfrescata.

Con asta regolabile in altezza e pale a movimento oscillatorio, i ventilatori a piantana possono avere anche un diametro di 50 cm, raggiungendo facilmente tutte le zone della stanza. Anche in questo caso i modelli di fascia medio-alta sono muniti di telecomando, quindi comodamente azionabili a distanza.

Ventilatore a torre per una maggiore sicurezza

Più sicuri e meno rumorosi rispetto a quelli ad elica, i ventilatori a torre sono l’ideale per gli ambienti ridotti o frequentati da bambini. L’aria viene infatti aspirata da un motore posto sulla base e poi rimessa in circolo attraverso le sue griglie. Questi ventilatori distribuiscono in maniera ottimale l’aria, garantendo un’ottima copertura grazie all’oscillazione di 85°. Design elegante, peso contenuto e tecnologia avanzata rendono questo prodotto uno tra i più gettonati sul mercato, grazie anche al fatto che tra i modelli di ultima generazione vi sono quelli con funzioni speciali come la nebulizzazione, la ionizzazione e l’umidificazione.

