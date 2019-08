Le novità della domotica: ora anche le prese sono intelligenti

Si chiamano smart plug, e sono un novità assoluta in fatto di domotica: stiamo parlando delle prese intelligenti, che permettono di controllare da remoto ogni dispositivo.

Cos'è una presa intelligente? Si tratta di una spina che, collegata alla presa tradizionale, rende smart tutti i prodotti che le vengono connessi, da una semplice lampada alla macchinetta del caffè. Molto semplici da usare, queste spine vanno però acquistate nella forma e nella dimensione corrette, in quanto devono poter stare nel punto che abbiamo scelto senza avere barriere davanti. Un’altra cosa da considerare è la compatibilità: le smart plug, infatti, si dividono tra quelle che supportano Alexa, Siri, Google Assistant, Cortana o Apple HomeKit. La scelta va chiaramente fatta in base al tipo di domotica che si ha in casa, e dae dispositivi che si hanno o che si vogliono acquistare.

Le smart plug in commercio

Economica e di piccole dimensioni, la smurt plug di Slitinto è poco più grande della presa elettrica a cui va connessa, ed offre piena compatibilità con Alexa, Google Assistant e Iftt. Come per altri modelli, tuttavia, anche qui siamo di fronte ad un punto debole: è infatti collegabile solo ad un sistema Schuko.

Per chi ha Alexa, la smart plug di Amazon è la scelta giusta, in quanto costa poco e non ha led, particolare che la rende discreta in caso di installazione vicino al televisore o in camera da letto. Visto il produttore, risulta ovvio che questio modello funzioni solo con la domotica di Amazon o con la app Alexa, che è disponibile per dispositivi iOS e Android ed è quindi comandabile vocalmente.

La Tp-Link Hs110 è invce una presa che si distingue per l’ottimo rapporto qualità prezzo. Può essere controllata da remoto tramite l’app di Tp-Link Kasa, ed è compatibile con Amazon Alexa e Google Assistant. La sua caratteristica particolare è quella di fornire in tempo reale l’energia assorbita dal dispositivo a lei collegato mentre, come contro, abbiamo anche qui la sola disponibilità con spina Schuko.

Per chi ha infine scelto di sposare a pieno il mondo Apple, la presa intelligente Elgato Eve è una delle poche compatibili con Homekit, la domotica della Mela. Piccola e discreta, per l’accesso da remoto necessita di una Apple TV con tv OS 11 o un iPad configurato come hub domestico. Comandabile a voce, anch'essa è disponibile solo con presa Schuko.