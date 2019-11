Perchè scegliere una serratura smart WiFi

A chi non è mai capitato di dimenticare, o peggio di perdere, le chiavi di casa? Niente paura: arriva l’alternativa per mettere fine a questo disagio.

Si chiamano smart wifi o smart lock, e sono le serrature che ci permettono di non utilizzare più la chiave per aprire o chiudere la porta.

Non solo: le versioni più moderne ci consentono di comandare la serratura attraverso una app comodamente dal nostro cellulare. Mentre, i meno tecnologici, potranno gestirla tramite un codice di accesso da cambiare periodicamente. Si tratta dunque di una soluzione davvero molto comoda, che ha il vantaggio di non farci diventare matti a cercare il mazzo di chiavi in quanto, per aprire o bloccare la porta di casa, bastano un codice o l'apposita app.

Ma come orientarsi nella scelta di un prodotto tanto innovativo? Innanzitutto, anche se la maggior parte dei brand di serrature smart lock disponibili sul mercato proviene dagli USA o dal Regno Unito, si consiglia di acquistare i prodotti di un brand italiano, per avere una maggiore facilità nell’assistenza. Un altro prezioso consiglio è quello di non orientarsi su serrature troppo economiche, visto che si parla di sicurezza e la qualità è di fondamentale importanza.

Altro aspetto da considerare, la compatibilità della serratura con la porta su cui dovrà essere montata. Questo perché alcune serrature possono essere montate facilmente sul cilindro esistente, mentre altre richiedono la sua sostituzione e - dunque - l’intervento di un tecnico specializzato. Come ultima caratteristica da valutare vi è infine la connettività, che può essere essere wifi, bluetooth o di entrambe le tecnologie.

Alcuni sistemi offrono poi funzioni aggiuntive, dalla possibilità di sbloccare la porta per periodi temporanei programmati sino allo sblocco automatico della serratura quando ci si avvicina. Insomma, è solo l'ultima evoluzione della domotica.