Perché secondo il Feng Shui tutti dovrebbero tenere in cactus in soggiorno

A dirlo è il Feng Shui: tutti dovremmo avere un cactus in casa, e il motivo va al di là della pura estetica. Perché non solo i cactus possono essere molto belli, e adatti dunque ad abbellire il soggiorno o una qualsiasi altra stanza della casa: sanno apportare anche numerosi benefici a chi quelle stanze le abita.

Disciplina cinese che insegna a vivere in armonia con gli ambienti domestici, il Feng Shui lavora per rendere le nostre casa un luogo di benessere fisico e mentale. Lo fa lavorando sul QI, l'energia vitale, ed equilibrando le energie dell'ambiente domestico con quelle della natura. Un obiettivo, questo, che i cactus possono aiutare a raggiungere: innanzitutto per la loro energia Yang, che tutte le piante vantano e che permette ad esse di "pulire" la casa. Ma c'è di più: le spine pare siano in grado di proteggere l'ambiente e le persone che lo abitano dalle interferenze esterne negative.

E non è finita: i cactus incoraggiano le persone ad andare oltre i loro limiti, insegnano a dire no quando è necessario, senza dimenticare la capacità che hanno di immagazzinare l'acqua al loro interno. Col suo contenuto di energia Yin, l'acqua è simbolo di rinascita. È resistente, ricettiva, purificante ed è associata al flusso della vita, delle parole, dell'interiorità. Avere una di queste piante grasse in casa ci consente di metterci in contatto col nostro io interiore, ci insegna ad ascoltarci e ad esprimere ciò che davvero vogliamo.

Ci sono però dei piccoli accorgimenti da adottare: è importante che il cactus non venga posizionato all'altezza del viso, in quanto le spine immettono energia nell'ambiente e potrebbero causare nervosismo o irritabilità. Meglio dunque posizionarlo per terra, o su di una mensola molto alta, per evitare che possa svolgere un'influenza negativa.

