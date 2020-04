Alcol d'aglio: come si prepara e a cosa serve

Complice anche un ritrovato tempo libero, che in molti casi l'emergenza sanitaria e il conseguente allontamento dal lavoro hanno portato con sé, numerose persone hanno riscoperto il piacere di dedicarsi a piante e giardini. Che si tratti di ortaggi o di verdure, di piante o di fiori, conta poco: chi ha il pollice verde sa quanto sia importante tenere in salute il proprio verde, possibilmente limitando il più possibile l’utilizzo di sostanze chimiche dannose per l’uomo e per gli animali domestici.

I prodotti migliori? Sono gli insetticidi ecologici. Ne esiste uno in particolare, semplice da realizzare anche a casa, che si rivela molto efficace: è l'alcol d’aglio.

Grazie alla sua funzione repellente e funghicida, l’alcol d’aglio è in grado di proteggere le nostre piante da diversi funghi e insetti come le cocciniglie, gli afidi, le formiche e le cimici.

Completamente green e a basso costo, questo repellente naturale si può preparare in poco tempo. Come? Innanzitutto bisogna procurarsi il necessario: 5/6 spicchi d’aglio, 25 cl di acqua, 25 cl di alcool bianco a 70° o 90° e una goccia di detersivo ecologico per i piatti (ma va benissimo anche un pezzetto di sapone di Marsiglia grattugiato). In un recipiente si mettono gli spicchi d’aglio pelati e spezzettati insieme all’alcool, e li si lascia macerare per un giorno. Successivamente si aggiungono l’acqua e il detersivo mescolando bene per qualche minuto. Inserito in un contenitore spray, ecco che il prodotto è pronto per essere utilizzato.

L'utilizzo dell'alcol d'aglio è molto semplice: basterà spruzzarlo direttamente sulle foglie e sul fusto delle piante interessate. La piccola quantità di sapone servirà a far aderire il prodotto alle superfici, mentre l’aglio svolgerà la sua funzione repellente.

Conservato in un luogo fresco, lontano dal calore del sole, l’alcol d’aglio potrà essere usato per lungo tempo.

