Come apparecchiare la tavola per una cena estiva

Hai invitato i tuoi amici per una cena in giardino o sul terrazzo, o magari anche dentro casa ma vorresti regalare alla serata un'atmosfera estiva? Comincia dalla tavola: bastano pochi accorgimenti, affinché il tutto celebri la bella stagione.

Se molte volte è sufficiente una pizza al volo, da mangiare direttamente dentro ai cartoni, altre volte si ha voglia - invece - di preparare qualcosa di speciale per i propri amici. E non stiamo parlando solamente del menù, ma anche della tavola: come prepararla così da creare un effetto estivo, vivace, si potrebbe dire "vitaminico"? Innanzitutto, i colori: meglio optare per una tovaglia o per dei runner bianchi, che possano mettere in risalto stoviglie colorate. Oppure, se si vuole fare il contrario, si possono scegliere stoviglie bianche e bicchieri trasparenti da posizionare su un tessile coloratissimo.

Sul fronte dei materiali, via libera alla porcellana (sia questa bianca oppure colorata) e al vetro, da accostare a decorazioni ricche d'atmosfera: barattoli da conserva trasformati in portacandele per lumicini, fiori nei vasi o utilizzati a mo' di portatovaglioli, centritavola realizzati con erbe aromatiche, frutta o verdura.

E se poi avessi la possibilità di scegliere anche tavolo e sedie, punta sui vecchi tavoli in legno accostati a sedie dello stesso stile o - al contrario - trasparenti. Molto d'effetto è poi l'uso di tutto quanto è di recupero: cassette per la frutta, botti, pallet, bobine per i cavi elettrici trasformate in sgabelli, sacchi di juta. Perché a contare è, innanzitutto, la fantasia. Soprattutto per una tavola estiva.

Dove acquistare oggetti per la propria tavola a Monza

Bergomi - via Zucchi 46

La Casa delle Meraviglie - via Lecco 20

Gilberticasa - via Sacconi 2 ang. via Dante

Zara Home - via Italia 5