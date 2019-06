Falangio, la pianta capace di purificare l'aria

La scelta delle piante ornamentali da custodire in casa può comportare benefici non soltanto estetici. Basti pensare al falangio, splendida da vedere ma anche molto utile. Non soltanto migliorerà l’estetica della propria casa ma contribuirà anche a purificarne l’aria, eliminando sostanze nocive nei vari ambienti.

Falangio: le proprietà

Il falangio è tra le piante più efficaci nella purificazione dell’aria. La sua azione positiva è stata confermata da uno studio condotto dalla NASA. I test eseguiti dimostrano come il falangio possa rimuovere dagli ambienti domestici delle sostanze come lo xilene e il monossido di carbonio.

Lo xilene è un insieme di composti chimici che viene generalmente utilizzato nella lavorazione di molti materiali, tra i quali gomme e cuoio. È spesso presente nelle nostre abitazioni, anche se in piccoli quantitativi.

Il monossido di carbonio è una sostanza prodotta dalla combustione di molti elementi, dal tabacco alla benzina, passando per metano e carbone. Trovarlo nell’aria è particolarmente comune e, utilizzando una cucina a gas, se ne registreranno grandi quantitativi in casa propria. In casi del genere posizionare una splendida pianta di falangio potrebbe fare nettamente la differenza.

Come curare e far crescere il falangio

Il falangio è molto facile da coltivare. Si tratta infatti di un’erbacea sempreverde, che è possibile far crescere in appartamento, considerando le scarse esigenze colturali.

In inverno si consiglia di riporla all’interno, al riparo, anche se a contatto con la luce solare. Tra autunno e primavera invece la si potrà riportare all’esterno, per poi tornare a proteggerla nelle giornate particolarmente calde d’estate.

Nei periodi freddi si potrà annaffiare la pianta 2-3 volte al mese. Nei mesi particolarmente caldi invece si dovrà aumentare nettamente la media e, tra luglio e agosto, si arriverà a 2-3 volte a settimana.

Piante a Monza

Ecco alcuni indirizzi utili per acquistare una pianta di falangio, affidandosi a esperti del settore a Monza:

La Serra – Viale Europa, 65

Centro Giardinaggio – Viale Lombardia, 237

Fiorista Rosy Monza - Via M. Buonarroti, 24