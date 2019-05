A chi rivolgersi per liberarsi da un nido di vespe o di altri insetti

Le infestazioni di insetti rappresentano un problema serio, da non prendere alla leggera. Occorre occuparsene il prima possibile, sia che il tutto avvenga in giardino, sia in casa. Basti pensare alla presenza eventuale di un nido di vespe, che vantano tempi di moltiplicazione molto veloci. In breve tempo ci si potrebbe ritrovare da alcuni esemplari a una vera e propria infestazione. Si consiglia dunque di contattare il prima possibile una ditta specializzata.

Nido di vespe: i pericoli

È bene sapere che le vespe rappresentino un problema maggiore rispetto alle api, con le quali sono spesso confuse. Quest’ultima è infatti in grado di pungere una sola volta, per poi morire. Di conseguenza sarà più riluttante ad attaccare. Le vespe invece possono pungere più volte, risultando pericolose per chiunque e potenzialmente letali per soggetti allergici.

Per evitare qualsiasi conseguenza è bene richiedere l’intervento di una ditta specializzata per la rimozione di un nido di vespe o la risoluzione di problemi generati da altri insetti. Per prima cosa si effettuerà un sopralluogo. Ciò servirà a constatare l’eventuale presenza di uova, che allungherebbe i tempi della disinfestazione. In un caso isolato invece i tempi si aggirano intorno ai 60 minuti. Il costo previsto si aggira in media tra i 120 e i 150 euro. Un tariffario che aumenterà di certo nel caso in cui i nidi fossero molteplici.

Nidi di vespe: a chi rivolgersi a Monza

Nel caso in cui ci si trovi a fronteggiare dei nidi di vespe a Monza, ecco alcuni indirizzi utili per effettuare una disinfestazione adeguata che possa estirpare il problema alla radice.

RM Disinfestazioni - Via Negrelli, 20

D. & D. Antisettica – Via Bartolomeo Zucchi, 16

Eco Disinfestazioni - Via Oslavia, 18