Pavimentare il giardino a Monza: idee e costi

Si procede alla pavimentazione del proprio giardino per svariate ragioni. Dalla realizzazione di una piscina interrata alla voglia di un’area relax dedicata a barbecue, sedie e tavolo. Allo stesso modo è possibile creare un’area destinata ai bambini, con giochi di vario genere poggiati su una superficie stabile e sicura, accuratamente realizzata da professionisti del settore.

Pavimentazione giardino: costi

Svariati i fattori che determinano il costo finale per la pavimentazione di un giardino. Molto dipende dalla scelta del materiale. I pavimenti più economici sono di certo quelli che è possibile poggiare direttamente sul terreno. Per risparmiare, ottenendo comunque un’ottima resa estetica, è possibile optare per ciottoli, ghiaia o asfalto, ideali per creare brevi percorsi.

Una soluzione alternativa potrebbe essere quella della base a secco. In questo caso si poggeranno delle lastre su uno strato di ghiaia (o pietrisco), sulla quale andrà posta della sabbia, utile per dare stabilità al pavimento. Si tratta di una soluzione facile da rimuovere, consigliata a chiunque voglia operare dei continui cambi nel corso degli anni.

Costi maggiori invece per mattonelle o grès, che garantiscono un risultato più definito. Il prezzo generalmente più elevato deriva dalla necessità di dover realizzare degli interventi specifici, come ad esempio la creazione di un massetto e la posa del pavimento.

Pavimentazione giardino: agevolazioni fiscali

Il 2019 è l’anno ideale per pavimentare il giardino, considerando come siano previste delle agevolazioni fiscali fino al 31 dicembre. Queste fanno riferimento a opere di ristrutturazione straordinaria, con diritto al rimborso Irpef pari al 50% della spera effettuata, con un tetto massimo di 96mila euro.

La detrazione sarà possibile nel caso in cui si operi un rifacimento con materiali differenti rispetto a quelli precedentemente presenti. Per quanto riguarda il costo della manodopera invece è possibile applicare l’aliquota Iva al 10%, mentre pavimenti e altri materiali edili saranno fatturati al 22%.

Pavimentare il giardino a Monza

Fumagalli Giardini - Via G. Oberdan, 9

Giardini Aiello - Via Fosse Ardeatine 7

Negrini Ceramiche - Viale Monza 1