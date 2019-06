Piscina interrata: quanto costa installarla in giardino e a chi rivolgersi

Avere un giardino significa avere a disposizione uno spazio verde in cui rilassarsi, in cui prendere il sole, godersi lunghe cene con gli amici, far giocare i propri bimbi tra giostrine e giochi vari. A fare però di un giardino un luogo straordinario è solamente una cosa: la piscina. Piscina che può essere esterna, comoda e dal costo non eccessivo. Oppure interrata, per tuffarsi e nuotare in modo confortevole.