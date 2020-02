I rimedi più efficaci per allontanare le talpe dal giardino

Nel tuo giardino sono spuntate delle piccole montagne di terra? Sono arrivate le talpe.

Purtroppo può capitare in qualsiasi orto e in qualsiasi giardino: questi piccoli roditori possono essere attratti dalle erbacce, piuttosto che dai parassiti presenti nel terreno. Grazie alle loro unghie lunghe e forti riescono a costruire delle vere e proprie gallerie, scavando in profondità e muovendo grandi quantità di terra. Anche se non sono dotate di una grande vista, hanno un olfatto e un udito molto sviluppati, che le rendono degli ottimi predatori.

Ma vediamo alcuni rimedi efficaci per allontanarle e per riavere un prato in ottimo stato.

Partiamo con una premessa. Anche se allontanate le talpe possono tornare, quindi si consiglia di controllare periodicamente se sul prato si ripresentano le fatidiche montagnette.

Un rimedio fai da te, e molto efficace, è quello del fondo della bottiglia. Una volta individuate le buche e quindi le gallerie, basterà posizionare il fondo di una bottiglia in prossimità del foro di uscita. Quando la talpa vi rimarrà intrappolata, potrete allontanarla. Attenzione però, come dicevamo questo roditore gode di un ottimo olfatto che potrebbe ricondurlo nel vostro giardino. È bene quindi portarla in una zono molto distante da casa vostra.

Un altro metodo molto utilizzato è quello degli ultrasuoni. Questi accessori a forma di picchetto vanno piantati nel terreno e, grazie alle onde sonore emesse, riescono ad infastidire le talpe coprendo un raggio di circa 30 metri, allontanandole.

Oltre agli ultrasuoni, nei negozi specializzati possiamo trovare i repellenti per talpe. Realizzati con ingredienti vegetali, non uccidono le talpe ma le allontanano dal prato. Infine ecco il metodo più naturale. Parliamo delle piante anti-talpa, tra cui la più famosa è la Euphorbia lathyris, più comunemente chiamata Euforbia catapuzia. Grazie al suo odore molto fastidioso spingerà la talpa ad allontanarsi dal vostro giardino. Lo stesso effetto può essere dato da altre due piante: la Fritillaria e la Pianta di Ricino.

Piccoli e semplici rimedi, per provare a dire addio a questi simpatici (ma fastidiosi) animaletti.