Tutti i consigli per tenere lontane le formiche dalla propria casa

In estate in molti si ritrovano a fronteggiare una vera e propria invasione di formiche. Un problema che riguarda soprattutto chi vive in una casa con giardino o magari chi risiede in un parco con molto verde. Molti i problemi che possono provocare, soprattutto in cucina, dove spesso sono individuabili, attratte dai residui di cibo.

Problema formiche: come eliminarle

Mantenere la propria casa in ordine e pulita potrebbe non bastare contro le formiche. Queste infatti tendono a tornare, il che vuol dire dover ricorrere a dei prodotti specifici, siano questi spray, schiume o insetticidi. È bene utilizzarli negli spigoli dei muri e dei pavimenti, così come lungo le soglie delle porte, nei sistemi di areazione, sui davanzali e nelle fessure. Una scelta rischiosa nel caso in cui in casa vi siano bambini o animali. Per tutelare loro e difendersi da questi fastidiosi “invasori” possono bastare anche delle scatolette anti-formiche.

Esistono inoltre delle soluzioni naturali, come ad esempio il succo di limone. Il suo odore intenso infastidisce le formiche, che restano disorientate e si allontanano dal cibo. Anche la cannella è mal vista dalle formiche, che la ritengono sgradite. Per quanto riguarda la menta è possibile sfruttare le foglie, poggiandole vicino le porte o lungo i davanzali. Le alternative sono però svariate, ecco quali:

pepe di cayenna

aglio

chiodi di garofano

aceto

carbonato di calcio

gesso

Allontanare le formiche: a chi rivolgersi a Monza

Nel caso in cui il problema sia particolarmente radicato, è bene rivolgersi a degli esperti del settore per risolvere questa situazione spiacevole:

RM Disinfestazioni - Via Negrelli, 20

D. & D. Antisettica – Via Bartolomeo Zucchi, 16

Eco Disinfestazioni - Via Oslavia, 18