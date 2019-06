Come liberarsi degli scarafaggi

Con i primi caldi si tende a tenere le finestre di casa aperte, molto più del solito. Un modo per equilibrare la temperatura interna, soffrendo meno l’afa. In questo modo però ci si ritrova molto spesso a fare i conti con zanzare e insetti. Nel primo caso una zanzariera o una piastrina possono bastare. Nel secondo invece si potrà ricorrere ad alcuni rimedi naturali.

Allontanare gli scarafaggi: consigli utili

Gli scarafaggi non sono pericolosi di per sé. Rappresentano però un enorme fastidio e, al tempo stesso, sono una minaccia per le condizioni igieniche della casa. La situazione peggiora inoltre se nell’ambiente sono presenti dei bambini. È molto importante mantenere la propria casa igienizzata. In caso contrario infatti si andrà a creare un ambiente ideale per questi insetti onnivori.

Lasciare in giro per le camere dei residui di cibo, dimenticandoli magari per ore o giorni, ben presto porterà alla loro comparsa. È bene custodire i prodotti aperti in dei contenitori di vetro, evitando che la dispensa diventi un loro territorio di caccia.

Allontanare gli scarafaggi: rimedi naturali

Il primo passo è quello di scoprire il punto d’ingresso, analizzando lo stato dei muri e del battiscopa. Riescono infatti a intrufolarsi anche in piccoli buchi. L’eventuale crepa dovrà essere adeguatamente chiusa con dello stucco, operando allo stesso modo con le finestre, lungo i tubi idraulici e le prese elettriche. Operazioni chiave anche per proteggersi dalle formiche.

Un’infestazione grave di scarafaggi richiede l’intervento di professionisti. In caso contrario dei rimedi naturali possono bastare. È possibile ottenere un insetticida con qualche foglia d’alloro e degli picchi d’aglio. Dopo aver disposto il tutto su dei piattini, si dovranno posizionare nelle aree dove sono stati individuati gli scarafaggi.

Ottimo in questi casi il sapone di Marsiglia, liquido o in scaglie che sia, risultante essere un repellente naturale. Lo steso può dirsi inoltre dell’erba gatta. Scarafaggi allontanati inoltre dal forte odore di rosmarino e dall’aceto diluito nell’acqua, per un composto col quale lavare porte e finestre.

Infestazione di scarafaggi: a chi rivolgersi a Monza

Nel caso in cui il problema con gli scarafaggi sia alquanto radicato, dunque difficile da risolvere con rimedi naturali, ecco a chi risolversi a Monza.

RM Disinfestazioni - Via Negrelli, 20

D. & D. Antisettica – Via Bartolomeo Zucchi, 16

Eco Disinfestazioni - Via Oslavia, 18