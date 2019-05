Bonus condizionatori 2019: come funziona

L’avvicinarsi delle estate comporterà un ovvio innalzamento delle temperature. Prima di lasciarsi andare al pensiero delle vacanze si dovrà fare i conti con il gran caldo in città. Nelle calde giornate torride di luglio e agosto è impossibile fare a meno di un condizionatore. Procedere all’acquisto di un potente modello di ultima generazione potrebbe risultare più economico del previsto, approfittando del bonus condizionatori 2019.

Bonus condizionatori 2019: cosa sapere

Svariati i vantaggi di cui approfittare grazie al bonus condizionatori 2019, inerente sia l’acquisto che la sostituzione del proprio modello ormai datato. In entrambi i casi è possibile ottenere una detrazione del 65%, optando per condizionatori con pompa di calore ad alta efficienza energetica (con tetto di spera pari a 46.154).

Qualora si opti per un nuovo impianto, che punti al risparmio energetico, inserito in una generale ristrutturazione edile, la detrazione sarà del 50% ma con un tetto di 96mila euro. Agevolazioni valide fino al 31 dicembre 2019, con richiesta da presentare tramite Modello 730 o Unico, con pagamenti tracciabili. Il bonus prevede anche altri tipi di agevolazioni, con l’IVA che scende dal 22% al 10% per acquisti di macchinari a risparmio energetico.

Dove acquistare un condizionatore a Monza

Ecco alcuni indirizzi utili per acquistare un condizionatore a Monza, approfittando del bonus 2019. Ulteriori dettagli su detrazioni e sconti sono disponibili sul sito dell’Agenzia delle Entrate:

Daiking Comfort Store – Viale Ugo Foscolo, 23

Air Gel – Via Mentana, 23

Mosca Clima – Via A. Penati, 15