Casa in affitto: gli interventi che puoi fare e ciò che puoi portare via con te

Spesso, chi vive in affitto, tende a non investire troppo in migliorie ed accessori, soprattutto se si tratta di una locazione breve. La soluzione tuttavia c’è: andiamo a vedere quali sono gli accessori che possiamo acquistare, per poi smontarli e portarli con noi nella prossima casa.

Partiamo dagli interruttori della luce e dalle mascherine, facilissimi da smontare e portare con noi. Sappiamo bene che la messa a norma dell’impianto elettrico è responsabilità del proprietario. Nulla ci vieta però di cambiarli, se mascherine e interruttori, pur rispettando le normative, sono vecchi ed esteticamente bruttini. Un altro accessorio di cui possiamo valutare la sostituzione, è il soffione della doccia: naturale il pensiero di prenderlo economico, ma un soffione di qualità, con la giusta manutenzione, può essere un accessorio che non solo migliora uno dei momenti di relax più importanti della giornata, ma può anche seguirci molto facilmente nelle nostre prossime dimore. Rimanendo in ambito rubinetteria, sicuramente quello della cucina è da considerare importantissimo: molte volte viene sottovalutata la sua funzione, ma per l’estetica, il design della cucina e soprattutto per l’efficienza, la sua qualità è fondamentale. Anch’esso, come il soffione della doccia, entra di diritto negli scatoloni del trasloco.

Gli amanti del design e dello stile estroso possono inoltre investire nei pensili e negli accessori del bagno. Uno tra tanti, il porta rotolo della carta igienica. Con una spesa contenuta e un po’ di manualità, si possono montare molto facilmente, e chiaramente smontare, al momento dei saluti. Importantissime e di largo utilizzo infine sono le maniglie delle porte, che hanno un impatto estetico notevole per l’appartamento che ci ospiterà. Con attacchi universali, ne troviamo di mille modelli e varietà nei grandi store.

