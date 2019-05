I trucchi per aumentare la luce artificiale in casa

Una casa ben illuminata offre a chiunque ci viva degli ambienti più confortevoli. Risulta infatti più facile svolgere lavori o mansioni di vario genere al suo interno, soprattutto se si viene inondati da un tipo di illuminazione naturale. Ridurre le fonti di luce artificiale è possibile e consigliabile, ottenendo guadagni in termini estetici, di comfort e guadagni.

Come aumentare l’illuminazione naturale in casa

Tenendo a mente alcuni trucchi sarà possibile aumentare in maniera considerevole i livelli di illuminazione naturale nella propria casa. Sfruttare gli specchi è un ottimo modo per facilitare la propagazione della luce naturale nella propri abitazione. In questo modo si rimanderanno i raggi solari da una parte all’altra della stanza, permettendo di massimizzare l’illuminazione, dando una sensazione d’ingrandimento degli ambienti.

Particolare importanza dev’essere data alla colorazione scelta per la propria casa. Tinte scure non sono d’aiuto in questo caso, con colorazioni chiare e fredde che risultano maggiormente in grado di aumentare il riflesso della luce naturale. Sempre preferibile optare dunque per tonalità pastello, per il bianco e i grigi dalle sfumature chiare.

Chi ne avesse l’opportunità, strutturale ed economica, potrebbe richiedere l’intervento di un professionista per la realizzazione di un lucernario. Si tratta di un’apertura sul tetto, che naturalmente inonderà la casa con costanti fasci di luce solare.

Una casa più luminosa a Monza

Al di là dei consigli pratici da adottare, è possibile rivolgersi a dei professionisti del settore per lasciarsi consigliare. Contattare un interior designer a Monza potrebbe consentire una ristrutturazione adeguata della propria casa, con accorgimenti atti a garantire maggior luce naturale.

