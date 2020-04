Quando è consentito il trasloco in tempi di Coronavirus

Per motivi che possono essere di diversa natura, come uno sfratto, la vendita di un immobile o una semplice ristrutturazione, molte persone che si trovavano in procinto di traslocar hanno dovuto improvvisamente fare i conti con l’emergenza Covid-19. I dubbi ora sono molti, e chi è impegnato in una di queste faccende avrà sicuramente una domanda in testa: è possibile procedere con il trasloco durante il periodo di emergenza?

Proviamo dunque a fare chiarezza, analizzando quelli che sono i decreti e le norme di sicurezza da seguire.

Traslochi, cosa dice il decreto

Con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020 è stato reso noto un elenco di codici ATECO identificanti attività lavorative valutate essenziali o urgenti, quindi libere di poter esercitare in periodo di lockdown.

Il codice ATECO 49 riguardante le attività che si occupano di trasporto (nello specifico 49.41.00 Trasporto di merci su strada e 49.42.00 Servizi di trasloco per imprese o famiglie effettuati tramite trasporto su strada, incluse le attività di smontaggio e rimontaggio di mobilia) rientra tra i codici autorizzati ad operare durante l’emergenza Covid-19. Infatti, se il trasloco è urgente o impossibile da rimandare, può essere effettuato (purché l’azienda incaricata sia iscritta all’Albo trasportatori).

È importante inoltre rispettare le norme di sicurezza citate dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 riguardo ai dispositivi di protezione da indossare e le distanze da mantenere.

Tuttavia, non sono mancati i casi di denunce e sanzioni: il consiglio è quindi quello di effettuare un trasloco solo in situazioni davvero inderogabili o urgenti, come la scadenza di un contratto di locazione, un preavviso di disdetta di un contratto di affitto in seguito all’acquisto di una casa di proprietà, o una disdetta già eseguita di luce, acqua, o gas.